Schoenenzaak Omoda doet eerste grote bedrijfsovername buiten Zeeland

Daarmee komt Omoda ook in Heerenveen en Gorredijk te zitten. Het gaat om in totaal drie winkels, die per 1 januari 2020 onder de naam Omoda verder zullen gaan. Dat geldt ook voor de 28 personeelsleden, voor wie de banen gegarandeerd blijven. Het is Omoda's eerste grote overname van een andere schoenenretailer.