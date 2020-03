Schoenen kopen we steeds vaker online. Toch opent Omoda drie nieuwe zaken in Oost-Nederland. Hoe zit dat?

Het aantal schoenenwinkels daalde de afgelopen acht jaar met een derde: zo’n duizend verdwenen er uit het straatbeeld. Steeds meer schoenen gaan digitaal over de toonbank. Landelijk is dat inmiddels een kwart. Tegen de stroom in opent Omoda nu nieuwe winkels in Zutphen, Deventer en Doetinchem.

Klanten kopen allang niet meer per sé op schoenenwinkelwebsites of in schoenenwinkels. Nieuwe ‘a-typische concurrenten’ zoals kledingwinkels maar ook de ANWB en supermarktketen Lidl halen omzet uit schoenenverkoop, zeggen branchespecialist schoenen Dave Qaudvlieg en senior marktonderzoeker Henrike Bijlstra van brancheorganisatie InRetail. Modeketen H&M haalt alleen al 9 procent van zijn omzet uit de verkoop van schoenen.

Analisten van ABN Amro constateren in een recent rapport dat de schoenenbranche het zwaar heeft.

De branche is zo versnipperd dat InRetail voor het eerst niet eens een goede prognose voor 2020 kan doen. Ja, de markt zal iets groeien. Maar vooral online en de marges zijn beperkt. En dan is het effect van de ‘coronacrisis’ nog ongewis.

Quadvlieg: ,,We zitten middenin de retailtransitie, dat moet iedereen beseffen. Het is overduidelijk dat online platformen en andere kanalen een aanzienlijk marktaandeel en solide plek op het speelbord veroverd hebben.’’

Het is nu of nooit

Ondernemers moeten volgens Quadvlieg meer dan ooit ‘hun specialisme uitbuiten en uitblinken in de kwaliteit van hun adviezen’. ,,Klantloyaliteit is niet meer vanzelfsprekend, daar moet je iedere dag opnieuw voor knokken.’’ Service is van cruciaal belang.

Het aantal schoenenwinkels in Nederland daalt al jaren en de bodem is nog niet bereikt, zeggen experts.

De Zwolse vestiging van Omoda waar klanten nog 'in het echt' kunnen passen. Het bedrijf opent nu ook filialen in Zutphen en Deventer.

De Zeeuwse schoenwinkelketen Omoda opent tegen de stroom in drie nieuwe filialen in Zutphen, Deventer en Doetinchem en coo Jan Baan meldt vrolijk dat hij ‘een heel gezond bedrijf’ leidt. Met straks niet 25, maar 28 filialen en de ogen wijd open voor meer uitbreiding. Het geheim?

,,Omni-channel. Wij bedienen klanten online en in fysieke winkels en dat doen we heel goed.” Zo vanzelfsprekend is ‘fysiek en online’ in de schoenenbranche niet, terwijl daar wel de kracht zit, zeggen retailexperts.

Er zijn nog veel traditionele schoenenwinkels. En juist daar vallen de klappen. De afgelopen acht jaar daalde het aantal fysieke winkels van 3.470 naar 2.450. In Gelderland zijn er nog 268 over, Overijssel 160 en Flevoland 52.

De bodem is nog niet bereikt, denken experts van InRetail en ABN Amro.

Baan voorspelt dat ook de komende jaren nog ketens die niet de stap naar digitaal maakten om zullen vallen: ,,Zij zijn min of meer te laat.’’ De poot nu nog bijtrekken is voor achterblijvers lastig want ‘te kostbaar’. ,,Tenzij je een grote zak geld meeneemt en zelfs dan nog is het maar de vraag…”

Quote Wie nu nog online moet gaan is te laat. Tenzij je een grote zak geld meeneemt en zelfs dan nog is het maar de vraag Jan Baan, coo bij schoenenwinkelketen Omoda

Ruim de helft van de omzet haalt Omoda uit digitale verkoop via de webshop. Dat aandeel zal de komende jaren verder groeien, verwacht Baan. Omoda voert ongeveer 250 merken en richt zich op het midden en hogere segment van de markt. ,,Onze collectie is altijd up to date. We hebben enthousiast personeel. Onze winkels zien er fysiek en online aantrekkelijk uit.”

Maar ‘echt onderscheidend goed’ vindt Baan Omoda in de goede combinatie van online en fysieke winkel. Het komt er op neer dat de webshop de service van een winkel omarmt en andersom dat de winkel het gemak van online shoppen biedt.

,,Er is geen bedrijf dat dat zo goed voor elkaar heeft als wij’’, zegt hij, ,,Als je in onze winkel komt en je vindt de schoenen die je wilt net niet in de kleur die je liefst zou kopen, lossen wij dat online op. Dan heb je die nog dezelfde of volgende dag in huis. Of je bestelt online en wilt ze in de winkel eerst nog even uitproberen? Kan ook.’’

Het hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam. Analisten van de bank raden in een recent rapport schoenenwinkels aan om vooral samen te werken, niet alleen onderling maar ook met 'a-typische concurrenten' zoals kledingzaken.

Tips van ABN Amro-analisten aan ondernemers: zorg voor service, kennis en kunde want daar vragen klanten meer dan ooit om; en bundel de krachten met kledingzaken en lifestyleshops. Dan kun je kosten voor huur en personeel delen en bied je consumenten een inspirerende, verrassende ‘one stop shop’. Ook daarvan bestaan goede voorbeelden, zoals Hutspot en Verse Good Store, met fysieke winkels en ‘wereldwijde online verkoop’.

Zoek allianties, zegt ABN Amro

Een ander goed voorbeeld is volgens het rapport van ABN Amro Topshoe.nl, waar ruim negentig schoenenwinkels een gezamenlijk onlineplatform vonden. Waaronder de schoenenwinkels van Elferink met zes vestigingen in deze regio.

Op dit moment verkoopt Omoda bijna 1,5 miljoen paar schoenen per jaar. De fysieke winkel heeft beslist toekomst, bewijst het Zeeuwse bedrijf en dat zeggen ook retailexperts. Maar niet als je online je zaakjes niet voor elkaar hebt.

Marion Deutekom (60) uit Alkmaar vindt het zonde als winkels verdwijnen

Ze struint wel eens nieuwsgierig rond in schoenencollecties op webshops, maar kopen doet Marion Deutekom toch liefst in de winkel. ,,Ik vind het belangrijk dat we winkels houden. Daar draag ik op deze manier een steentje aan bij.'' Vandaag treint zij met een vriendin van Alkmaar naar Leeuwarden en maakt ze een shopstop bij Omoda in Zwolle om zelf te voelen hoe de schoenen die zij online zag zitten. Het is niet dat ze nou helemaal nooit online boodschappen doet. 'Heel toevallig' schafte ze pas geleden een paar schoenen via een website aan. ,,Maar alleen omdat ik wist dat die ook goed zitten." Terugsturen vindt zij alleen maar 'gedoe'.

Gerliene Borst (19) uit Genemuiden shopt graag, maar koopt nog liever online

Ze houdt een witte schoen vast die 'best aardig is' maar of die het ook wordt? Hier, nu in de winkel? ,,Ik liep alleen maar even nieuwsgierig naar binnen.'' Gerliene Borst koopt vaak en liever online, niet alleen haar schoenen. ,,Dan hoef je niet met tassen door de winkelstraat te sjouwen." Daar heeft ze een hekel aan. Dus bestelt zij haar schoenen op de website, soms gelijk 'een stuk of wat'. ,,Dat wat past en bevalt hou ik en de rest stuur ik terug." Ja, soms gaat ook alles weer retour. Daar zit zij niet zo mee. ,,Met een winkel is dat toch ook zo? Als je schoenen koopt en thuis denk je, die bevallen eigenlijk toch niet, moet je ze net zo goed terugbrengen.''