Schipper Gaby wilde hier zo snel mogelijk weg, maar werd verliefd op de Zeeuwse wateren

Miljoenen Zeeuwse tulpen dreigen in container te verdwijnen

21:17 KERKWERVE - Prachtig zijn ze, de negen miljoen tulpen in de kas van bloemenkweker Jan Boot in Kerkwerve. Helder rood met geel, zachtgroene bladeren. Een plaatje om te zien. Maar door het coronavirus dreigen ze een voor een de container in te gaan.