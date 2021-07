Schip uit Urk met centrale rol tijdens de Ramp meert dinsdag af in Zierikzee

Rick verruilt Instagram voor een echte expositie in de pannenkoe­ken­mo­len van Burgh

24 juni BURGH-HAAMSTEDE - Roosendaler Rick den Biggelaar (21) is in bijna al zijn vrije momenten te vinden in de Schouwse Westhoek. Hij is helemaal idolaat van het gebied en heeft er zelfs een eigen instagrampagina voor aangemaakt. Daarop post hij de foto's die hij er maakt. Voor het eerst zijn die foto's ook afgedrukt te bewonderen. Den Biggelaar exposeert vanaf dit weekend in pannenkoekenmolen De Graanhalm in Burgh-Haamstede.