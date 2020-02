Scharendijke zoekt tractoren en zeecontainers om Napoleonschuur te blokkeren voor slopers

Persoon onwel door gaslek bij tankstati­on in Ellemeet

15 februari ELLEMEET - Een persoon is vanmiddag onwel geworden doordat er koolstofmono-oxide (CO-gas) vrij is gekomen bij een tankstation aan de Kuijerdamseweg in Ellemeet. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.