Saxofonist Frans Blanker: ‘Ik wil het hart van een instrument zoeken’

De vonk voor muziek moet al zijn overgeslagen toen zijn vader hem als jochie meenam naar De Doelen in Rotterdam, waar hij is geboren en opgroeide. Frans had als schoolkind de tijd mee met mogelijkheden les op de muziekschool te gaan volgen. ,,We woonden in het ‘oude Westen’ en muziekprojecten in de wijken werden ook zeer gestimuleerd door een instituut als het SKVR. Toen ik zo’n dertien jaar was, speelde ik al mee in een band met veel Surinaamse en Kaapverdische muzikanten’’, memoreert Frans.