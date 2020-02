Saskia Maaskant over ‘de vergeten storm’ die het grootste mosseldorp van Nederland trof

Marinus Okkerse was dorpsomroeper in Bruinisse. Dat was hij in een tijd dat het toen grootste mosselvissersdorp van Nederland getroffen werd door een ‘vergeten’ storm: de Stormramp van 1911. In het dorp, dat 2800 inwoners telde, zaten 270 gezinnen na die ramp financieel aan de grond. ,,Bruinisse had 150 schepen liggen, allemaal hoogaarzen. Na die ramp waren er nog maar 20 over”, vertelt Maaskant die zelf sinds twaalf jaar in Sommelsdijk woont.