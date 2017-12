Santarun Zierikzee levert 15 mille op voor goede doelen

Eerste paal voor supermarkten Nieuwerkerk

15 december NIEUWERKERK - ,,Dit is geen heipaal, dit is een mijlpaal voor Nieuwerkerk", zei oud-wethouder Roel van der Wekken gistermiddag nadat hij de eerste lengte beton de grond in had gemept. Na vijftig jaar lijkt het er nu toch ernstig op dat Het Gat van Nieuwerkerk wordt bebouwd.