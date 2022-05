Sandra Fontein (D66) doet even een stapje terug, Jeffrey van Doorenmalen neemt haar plaats als raadslid tijdelijk over

Het raadswerk viel Fontein door een chronische aandoening de laatste tijd steeds zwaarder. ,,Dankzij veel steun van buiten en ook binnen mijn fractie, heb ik het lang kunnen volhouden. Helaas is nu het moment gekomen dat ik, in elk geval tijdelijk, een stap terug moet doen en mij de komende maanden richt op mijn herstel”, laat ze in een persbericht weten.

Fontein trad vier jaar geleden in de voetsporen van haar zoon Serge Vogelenzang. Als oppositielid was ze, ook in verkiezingstijd, erg hoor- en zichtbaar. ,,Sandra heeft een activistische werkwijze en dat bedoel ik in de positieve zin van het woord”, aldus D66-woordvoerder op Schouwen-Duiveland, Jelt Pekaar. ,,Jeffrey is rustiger. Een heel integer persoon. Onze standpunten en lijn blijven door deze wisseling hetzelfde, maar de woordvoering zou iets kunnen veranderen. De reden van het tijdelijk stoppen van Sandra is primair haar gezondheid. Zij heeft nu echt een grens getrokken: zo kan het niet langer. Wat op de achtergrond mee heeft kunnen spelen bij haar beslissing is dat het team van D66 op Schouwen-Duiveland tijdens de afgelopen verkiezingen iets groter is geworden”, zegt Pekaar.