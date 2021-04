Sami: ‘Lekker dat de avondklok verdwijnt’

Wie: Sami Bueno (15): scholier, die zowat iedereen kent die voorbij komt

Waar: Grevelingenstraat in Zierikzee

Wanneer: 14.30 uur

,,Ik ben net op school geweest en ga nu naar huis. Geen idee wat ik ga doen, maar ik heb straks nog wel met een vriend afgesproken. En met nog wat anderen. Ik ben best veel buiten. ‘s Middags ga ik vaak met vrienden naar MZC toe om te voetballen. Ik zit er niet op, maar ik vind het wel leuk om te doen. Ook kom ik vaak bij de voetbalkooi. Dat doen we meestal in de avond. Want daar is licht. We voetballen of lopen gewoon wat rond.”

,,Het is lekker dat de avondklok er af gaat. Zeker. De meesten eten om een uur of zes en dan ga je pas om 7 uur naar buiten. Dan hebben we maar een paar uurtjes en dan moeten we weer naar huis. Dat is jammer. Straks kun je gewoon weer zelf weten hoe laat je weg gaat.”

Ik werk wel gewoon door

,,Wat ik nog meer mis door corona? Vakantie, al zijn we vorig jaar nog wel geweest. Dat was toen in veilig gebied. En mijn werk mis ik. Ik werkte in de keuken van een restaurantje, maar dat is nu dicht. Maar ik werk wel gewoon door. Voor de tweede lockdown ben ik bij de Albert Heijn gaan werken. En nu werk ik ook nog bij een ander restaurant. Daar zijn ze wel open zijn omdat ze afhaal hebben.”

,,Dit jaar doe ik examen. Volgens mij ben ik ergens eind mei klaar. Volgend jaar wil ik graag havo gaan doen. En daarna de opleiding vastgoed en makelaardij. Met vastgoed kun je veel geld verdienen. Zelf woon ik hierachter, in de wijk Poortambacht. Met mijn moeder en mijn zusjes. Ik heb twee zusjes van 4 en 13 en een zus van 17. Dit is best een leuke plek om te wonen. Bijna iedereen kent elkaar.”