Samen iets doen voor biodiversiteit en leefbaarheid

Vanaf mei komen er vier woningen bij aan de Burghseweg in Burgh-Haamste­de

BURGH-HAAMSTEDE - De super zit vooralsnog voor de deur, bos en strand in de achtertuin en je bent zo in de randstad. Geen wonder dus dat de nog vier te bouwen woningen aan de Burghseweg in Burgh-Haamstede allang verkocht zijn.

21 maart