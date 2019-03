Saman Groep opent tweede vestiging in Oosterhout

De van oorsprong Zeeuwse installateur groeit de laatste jaren sterk in de regio West-Brabant. In Zeeland heeft het bedrijf naar eigen zeggen een marktaandeel van 70 tot 80 procent. Behalve dat het bedrijf wil groeien in West-Brabant, wil het ook in die regio beter en sneller bereikbaar zijn.

De Saman Groep is opgericht in 1921 en heeft 150 mensen in dienst. Het hoofdkantoor staat in Zierikzee. De Saman Groep is een installatiebedrijf voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Sinds 2004 richt het bedrijf zich op het bereikbaar maken van duurzame energie. Van zonnepanelen en warmtepompen tot elektrische laadstations, zonneboilers en warmtepompboilers.