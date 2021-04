Ruzie tussen wandelaar en mountainbiker in Dishoek: 66-jarige man raakt gewond

De raad is aan zet: voor of tegen een homofoob Schou­wen-Duiveland

16 april ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland is de enige gemeente in Zeeland die de regenboogvlag nog niet hijst op Coming Outday. ,,Dit komt maar op een manier over en dat is homofoob.” Vertegenwoordigers en sympathisanten van de LHBTI-gemeenschap proberen het na 2,5 jaar onderhandelen nog één keer. Niet alleen de regenboogvlag moet wapperen, het volledige, samen opgestelde beleidsplan moet terug op tafel, vinden ze. Dat ligt nu in de prullenbak.