Rustige rommelroute met onvervalste onderbroekenlol

,,Die bontjas is in trek”, concludeert Rianne Verheij. Voor haar huis in de Schouwenbank staan tafels en kleedjes vol met vazen, tassen, servies, plantjes en porseleinen poppen. En een tafeltje met stoeltjes. Vandaar kan ze met moeder Jozien en een buurvrouw alles goed overzien. ,,Als ik die bontjas aantrek, ben ik net een Rus. Lijkt mij in deze tijd geen goed idee”, grapt de fietser die pal voor het kledingrekje stopt. Even daarvoor trok Rianne een zwarte onderbroek uit het rek.