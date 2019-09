Ruim een half miljoen kuub zand wordt opgespoten op strand Renesse

Lezers helpen lezers Wie maakte deze houten huifkar?

8:00 Elke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes. En is het gelukt om het gevraagde te bemachtigen? Deze keer: Adriana van Es uit Alphen aan den Rijn met een huisje in Burgh-Haamstede.