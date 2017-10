Roze gasten hebben het prima naar hun zin aan de Grevelingen

Volkomen oninteressant lijkt de rozige groep het bezoek langs de waterkant te vinden. In de pootdiepe baai naast het oude landbouwhaventje van Battenoord staan 57 vogels met de kop in de wind. De dieren gaan gewoon door waar ze mee bezig waren: uitrusten van het eten.

William van der Hulle van staatsbosbeheer raakt in lichte staat van opwinding wanneer hij onder de negen jongen er zeker zes telt zonder ring. Ook een aantal volwassenen mist duidelijk zichtbaar het rode merkteken rond hun poot. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen, legt Van der Hulle uit. ,,Een uitwisseling met de kolonie in Frankrijk of Italië. Dat kan ook de reden zijn waarom het er dit jaar zo veel zijn. Vorige week vrijdag hebben we 71 flamingo's geteld. Vorig seizoen waren het er 65", glundert de boswachter.

Staatsbosbeheer organiseert 15 oktober in tijdens de Grevelingenweek voor het tweede achtereenvolgende jaar een Roze Zondag. Om 10.30 wordt verzameld op Camping de Grevelingen aan de Havenweg 1 in Battenoord (Nieuwe-Tonge). Na een presentatie door de boswachter volgt een excursie naar de flamingo's in het achterliggende gebied. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via de site: www.ivn.nl/grevelingenweek/roze-zondag-in-de-grevelingen. Op de excursie is plaats voor maximaal 75 deelnemers.