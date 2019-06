Roparunners Schouwen-Duiveland lopen samen dik 25.000 euro bij elkaar voor kankeronderzoek

Natuur­plein voor Helchersee­school Scharendij­ke

15:53 SCHARENDIJKE - De Helcherseeschool in Scharendijke neemt woensdag het nieuwe natuurplein in gebruik. De herinrichting is tot stand gekomen in samenwerking met lokale ondernemers, de dorpsraad, IVN Zeeland en de schoolkinderen zelf.