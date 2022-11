Rondje Dreischor komt in viervoud terug in 2023

Welke uitdagin­gen brengt een boek vertalen met zich mee? Vertalers vertellen in de bieb in Goes

Hoe vertaal je een boek zonder dat de sfeer verloren gaat? Zodat je de kilte van de Scandinavische winter voelt of de Spaanse sfeer tussen de letters leest? Drie vertalers vertellen over hun werk in de bieb van Goes.

11:24