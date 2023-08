Ronald staat op camping vlakbij bosbrand: ‘Om de haverklap hoor je explosies’

Huurders Duinrand moeten voor einde van het jaar hun biezen pakken

De laatste huurders van camping Duinrand in Burgh-Haamstede moeten voor 31 december 2023 hun biezen pakken. Dat heeft de rechter in Den Bosch in hoger beroep bepaald. Op 31 maart 2024 moeten hun standplaatsen leeg en ontruimd zijn. ,,Bij alles wat je doet denk je: dit is de laatste keer”, zegt Duinrander-van-het-eerste-uur Jan den Hollander.