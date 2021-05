Roller op hectometerpaaltjes moet kerkuil weerhouden van dodelijk vlucht op Grevelingendam

Drie dagen doorbijten: stoplich­ten bij Zierikzee worden vervangen

26 mei ZIERIKZEE - ,,We snappen dat het hinder gaat opleveren, het zal even doorbijten zijn”, beaamt voorlichter Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Vanaf maandag tot en met woensdag is het even schipperen als je Zierikzee in of uit wilt vanaf de Laan van Sint Hilaire. De stoplichten op het kruispunt met de N59 worden die dagen vervangen.