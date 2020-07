Rolbrug over de sluis bij Brouwershaven is direct een hit: ‘Mensen hebben er een ommetje bij’

In drie dagen tijd hebben dik 125 mensen al gebruik gemaakt van de nieuwe route, telt havenmeester Flip de Leeuw even snel na. Mensen die op camping Noordernieuwland zitten bijvoorbeeld, hebben nu een snelle doorsteek naar het strandje aan de andere kant van de haven. Fietsers die ongeveer langs de contouren van de Grevelingen fietsen, kunnen in één streep door richting Den Osse. En, ook niet onbelangrijk, mensen uit Brouwershaven hebben er een leuk ommetje bij. ,,Er komt hier van alles en nog wat voorbij.”

Even wat meer opletten

Voor de havenmeesters, die het hartstikke druk hebben deze tijd van het jaar, betekent de rolbrug niet per se meer werk. ,,Het is even wat meer opletten. Maar alles gaat automatisch.” Voetgangers en fietsers die willen oversteken krijgen via een schermpje informatie over de wachttijden. Vaart er een boot door de sluis dan wordt die gelijk gedetecteerd en wordt het uitrollen van de brug stop gezet. Andersom is het eveneens dubbel en dwars beveiligd. Pas als duidelijk is dat de brug leeg is, schuift de boel weer op z'n plaats terug. Bij extreme drukte of andere bijzondere situaties kunnen de havenmeesters altijd ingrijpen.