Rogier heeft een liedje waar je van gaat janken: met kerst is het gemis het grootst

Eigenlijk schreef hij het voor zijn vriendin Esme, want zij was het die haar moeder in mei 2007 verloor. Zijn schoonmoeder. Maar zij kan er bijna niet naar luisteren. Dat is te zwaar, te emotioneel. Rogier Korenhof uit Dreischor verwerkte dat verdriet in het lied Kerstmis. Hij speelde het met zijn toenmalige band No Problems, die bestond uit drie leden van Schouwen-Duiveland. ,,De bassist kreeg last van zijn oren, en toen stopten we.” Met zijn huidige band Schor - het merendeel van de achtkoppige band komt uit Dreischor, vandaar de naam - heeft hij het opnieuw opgenomen. ,,Ondanks dat het zo'n persoonlijk nummer is, leek het mij mooi om het met meer mensen te delen.”