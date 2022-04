Rode huis aan Nieuwe Haven is onder dwang nu foetsie

Politie ontvangt zes tips over overval op Aldi in Zierikzee

ZIERIKZEE - De politie heeft zes tips ontvangen over de drie jonge daders van de overval op de Aldi aan de Grevelingenstraat in Zierikzee. In het programma Opsporing Verzocht werden dinsdag beelden getoond van de daders.

13 april