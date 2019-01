Robot Pepper is de populairste gast in de Innovation pop-up bij Zeeuwland

,,Waar kom je vandaan?”, vraagt robot Pepper zo even terloops. ,,Zierikzee? Dáár zou ik nog niet dood gevonden willen worden.” Pepper is gevat, vriendelijk én lekker knuffelbaar om te zien. De humanoïde robot is met stip favoriet in de Innovation pop-up, die deze week in het kantoor van Zeeuwland in Zierikzee is ingericht.