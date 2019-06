Robbert Lievense: ‘Schouwen-Duiveland moet misschien maar uit de VVV stappen’

Binnen­brand in woning Nieuwer­kerk

9:08 NIEUWERKERK - In een huis in de Brouwerstraat in Nieuwerkerk heeft vanochtend rond 08.00 uur brand gewoed. De brand zou ontstaan zijn op de eerste verdieping van de woning woning. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. De schade aan de woning is behoorlijk. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker rukten uit. Om 08.25 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven.