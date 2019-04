Rob Clarijs uit Zierikzee wint in Londen barista-wedstrijd Coffee Masters 2019

update - video Ongeluk in Zierikzee, toestand van fietsster (72) is zorgwek­kend

12:24 ZIERIKZEE - Een 72-jarige fietsster is maandagmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Calandweg in Zierikzee. Ze is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.