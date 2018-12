Rit met de RTM over de Brouwersdam is een populaire kersttraditie

Honderden kilo's zwerfafval geruimd in 2018

25 december ZONNEMAIRE - Ze rijdt zelf vaak met jeukende handen rond. Ziet elk stukje zwerfafval in berm of sloot liggen. Toch is Terry Bom van NME Schouwen-Duiveland tevreden over wat de campagne Schoon Zeeland in 2018 teweegbracht. Dik 18.000 mensen op Schouwen-Duiveland werden afgelopen jaar bereikt. Door een praatje met ze aan te gaan, door gastlessen te geven en - het allermooiste - door samen de handen uit de mouwen te steken in dorp en stad.