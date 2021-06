‘RIP prachtig bloeiende dijk’; Grafzerk uit protest tegen kaalslag langs de Oosterschelde

Schou­wen-Duiveland Bevrijd! krijgt eindelijk zijn uitsmijter in de Nieuwe Kerk

13 juni ZIERIKZEE - Heel Zeeland was eind 1944 bevrijd, behalve Schouwen-Duiveland. Daarom is het zo fijn dat nu eindelijk de situatie van Schouwen-Duiveland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in beeld komt, vindt Ria Geluk, die als projectleider betrokken is bij de overzichtstentoonstelling Schouwen-Duiveland Bevrijd!. De tentoonstelling is vanaf woensdag te zien in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.