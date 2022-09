Ringrijders sluiten zomerseizoen in Ouwerkerk af

Het duurde even voor ’t Kofschip er stond maar dan heb je ook wat: ‘De school is als een warme deken’

Het duurde even voor er éindelijk een school in de - toen nog gloedjenieuwe - Zierikzeese wijk Plan West werd gebouwd. Maar toen stond er ook wat. Openbare basisschool ’t Kofschip was en is nog steeds een school om te zoenen. Deze maand bestaat ’t Kofschip precies 50 jaar. Bijna de helft van die tijd is directeur Anique Volkeri al van de partij. ,,Het is hier als een warme deken.”

5 september