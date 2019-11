Riet uit Ouwerkerk is mantelzorger: ‘De huisarts zei: je bent meer verpleegster dan echtgenote’

Bezwaren van buurvrouw fish and chips-zaak in Zierikzee worden opnieuw bekeken

7 november ZIERIKZEE - Fish and chips-zaak Hooked had volgens de Raad van State nooit een vergunning mogen krijgen voor vestiging in het hoekpand aan de Mol, op de hoek van de Schuithaven in Zierikzee. Maar wat nu? Moet de zaak weg?