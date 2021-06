Ria stopt met ijsjes scheppen in Dreischor: ‘De lol is er nu wel van af’

Schouwse winkelstra­ten horen bij de schoonste van het land, maar in buitenge­bied valt nog wat te winnen

2 juni ZIERIKZEE - Het is over het algemeen schoon in de straten van Schouwen-Duiveland. Alleen het buitengebied laat nog te wensen over, blijkt uit de evaluatie van de aanpak van zwerfafval door de gemeente. Milieuwethouder Ankie Smit verwacht het positieve resultaat verder te kunnen verbeteren, zodra het statiegeld op kleine plastic flesjes (per 1 juli) en blik (eind 2022) wordt ingevoerd.