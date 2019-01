Ria Geluk trekt van leer tegen gemeente over Napoleonschuur

Designhotel

Over de Napoleonschuur was Geluk helder: die mag absoluut niet plat. ,,We hebben in Zierikzee 380 gemeentelijke monumenten, buiten Zierikzee maar zeven. Deze schuur is daar één van. De schuur is uniek. De enige andere in Nederland, in Amerongen, is helemaal opgeknapt. Dat is nu een designhotel.”