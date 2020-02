Restauratie Blauwe bolwerk in Zierikzee: ‘Het is net zo'n peuterpuzzel, maar dan voor gevorderden’

Gratis parkeren helpt Zierikzee de winter door

13 februari ZIERIKZEE - Winkeliers in Zierikzee moeten alle zeilen bijzetten om in deze tijden nog een aardige omzet te draaien. Een tiental winkels in de binnenstad houdt momenteel leegverkoop of is al verlaten. Het invoeren van 'gratis’ parkeren voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland zal zeker een steuntje in de rug betekenen, zegt voorzitter Luit Ezinga van ondernemersvereniging InZzee.