Restaurant De Vierbannen in Ouwerkerk gaat dicht

Herstel kustland­schap Grevelin­gen

14:30 SIRJANSLAND - De slikken in de Grevelingen ter hoogte van het Dijkwater worden weer in oorspronkelijke staat hersteld. Staatsbosbeheer laat deze weken de struiken en bomen, die tegen de dijk zijn aangegroeid, weghalen. De bosjes bieden een ideale schuilplaats voor roofvogels en ratten en vormen daarmee een bedreiging voor broedvogels en hun kuikens, zoals het visdiefje (foto). Ook komt er zo weer meer ruimte voor zoute planten als zeekraal en zeeaster. Het kustlandschap is sterk veranderd sinds de oude zeearm in 1971 werd afgedamd en het getij verdween.