‘Reorganisatie huisartsenposten geen bezuiniging maar wapen tegen huisartsentekort’

Ze knipperde even met haar ogen toen ze zaterdag de krant opsloeg. Daarin spreekt Daniël Joppe, de nummer twee van het CDA Schouwen-Duiveland, de vrees uit dat de huisartsenpost en de polikliniek in Zierikzee gaan sluiten. In Oostburg zou dat al zijn gebeurd omdat de Zeeuws-Vlaamse huisartsenzorg in Terneuzen is geconcentreerd. Daar klopt niks van, reageert Van Miltenburg. ,,De huisartsenpost in Oostburg is niet gesloten. Ook zijn de twee huisartsenposten in Zeeuws-Vlaanderen niet samengevoegd in Terneuzen.”