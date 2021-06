Renovatie kademuren Oude Haven wordt een jaar uitgesteld; ‘Het duurt even maar dan heb je ook wat’

Zierikzee­se horecabaas snapt er niks van: ‘Wij geen corona­proof terras? Dan zijn ze allemáál in overtre­ding!’

17 juni ZIERIKZEE - ,,Als wij in overtreding zijn, dan zijn andere horecazaken met Covid-terrassen in Zierikzee ook in overtreding.” Pandbaas Sjoerd Dillisse vindt dat dat de gemeente Schouwen-Duiveland met twee maten meet. Op zijn aanraden heeft zijn huurder, restauranthouder Byron van Bree van Tafelen bij Zeeuws Meisje, daarom een verzoek om handhaving op andere Covid-terrassen in Zierikzee ingediend.