Rennen met honden in het bos van Westenschouwen geeft voldoening

Voor de wedstrijd moeten deelnemers zich wel registreren. Steppen of fietsen achter je hond is niet mogelijk. Publiek is altijd welkom. Zonder te betalen kunnen ze de canicross, toch altijd weer een bijzondere sport, aanschouwen. ,,Het is de mooiste en de pittigste canicross-wedstrijd van Nederland”, vindt Bastian Mathijssen. Even nog de praktische zaken: parkeren kan op de grote parkeerplaats bij de rotonde van Westerschouwen. Dat is zo’n 500 meter lopen tot aan de start. Er is horeca aanwezig, dus mensen hoeven niet droog te staan. Het weer daarentegen belooft wel droog te blijven. Ook goed dus.