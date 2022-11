Renesse wil de beste badplaats van de Benelux worden

Renesse mag dan wel een klein dorpje zijn, er zijn 18,4 toeristische slaapplaatsen per inwoner, zocht marketeer Henk van Voornveld uit voor de ondernemersvereniging. ,,We weten dat er wel wat gebeurt, maar het is nogal wat”, zegt René Oudesluijs. Hij is een van de twee betaalde krachten van de ondernemersvereniging Renesse. Mede dankzij die professionalisering is Renesse volgens hem goed op weg een nog aantrekkelijker kustdorp te worden. ,,Het bijzondere van Renesse is dat je heel veel voorzieningen hebt en tóch de rust en de ruimte hebt zodra je buiten het dorp komt, vanwege de brede stranden en de prachtige natuur”, zegt Oudesluijs.