Renesse is hekkensluiter van de Straô

Normaal gesproken is Renesse de eerste in de rij, nu de laatste. Dat had deze keer niet te maken met corona, maar met storm Eunice die enkele weken geleden over ons land raasde. Bertie Steur vertelde toen al waarom het straôcomité zich genoodzaakt zag het evenement te verplaatsen ,,Er lag allemaal glas bij de strandtent waar we normaal gesproken een stop maken en de wagen die ingezet wordt bij de straô was na de storm ergens anders nodig. We hadden bovendien gezien dat Haamstede hun straô ook had verzet, dus dachten we ‘waarom niet’. Zodoende werd het 2 april”.