Renesse is een kabouterbos rijker

Dzenan wilde alles weten over zijn vader, die omkwam in Bosnië: ‘Mijn vader is een held’

11 juli ZIERIKZEE - Het is vandaag precies 25 jaar na de val van Srebrenica. Dzenan Halilović (28) woont nu in Zierikzee, maar destijds in Potočari. Hij was een baby toen zijn vader omkwam tijdens een bombardement. Door verhalen en oude filmpjes heeft Dzenan zich toch een beeld van hem kunnen vormen. Zijn vader was een held.