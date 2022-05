Renesse bloeit weer op: ‘Een beetje meer luxe nu, een echte badplaats!’

Er zijn bubbels, er is bier en er zijn roze mojito's, allemaal alcoholvrij. En er zijn hapjes en muziek, aangeboden door ondernemend Renesse. Want als er een dorp iets kan organiseren, dan is Renesse het wel. Ditmaal geen plein vol toeristen, maar inwoners. Het is hun feestje dat het centrum van hun dorp zo is opgeknapt. Het is een van de onderdelen van het grootschalige Masterplan Renesse, dat in 2015 is vastgesteld.