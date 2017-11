Reisbureau in Zierikzee laat schoolbus in Paramaribo rijden

'Wij vangen inbrekers met meldingen'

7:00 ZIERIKZEE - De politie is op zoek naar buurtbewoners die in de donkere dagen rond kerst op Schouwen-Duiveland een extra oogje in het zeil willen houden. De preventieve inzet is met name gericht tegen inbrekers, zegt wijkagent Richard den Boer.