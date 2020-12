Reisbureau gaat in de aardappelen: tien tassen verkocht, is één kind op vakantie

Kerststuk­ken­ver­koop voor Stichting Pola van der Donck

3 december BURGH-HAAMSTEDE – De Pola van der Donck Stichting van Anne Martens voor de aidswezen in Zambia loopt dit jaar heel wat inkomsten mis. Ook de jaarlijkse kerstworkshops die normaal gesproken in december in gebouw de Koebel in Burgh worden georganiseerd, vinden geen doorgang.