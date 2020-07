Regioschool in Burgh-Haamstede is onbespreekbaar voor basisschool Renesse

Gewoon oversteken is er straks niet meer bij; Zierikzees Plein Montmaer­tre krijgt silly walks zebrapad in 3D

1 juli ZIERIKZEE - Voetgangers die het kunstenaarspleintje Montmaertre in Zierikzee oplopen, worden uitgedaagd dat straks op een zo gek mogelijke manier te doen. Schuin over de Maarstraat naar het plein komt een silly walks zebrapad, geïnspireerd op de typische loopjes van de Britse komiek John Cleese in Monthy Pythons Ministry of Silly Walks.