Record Store Day: op zoek naar die ene bijzondere elpee in Zierikzee

Raadsleden roepen eigenaar camping Duinrand op het matje

12 april ZIERIKZEE - Machiel Blom mag in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland komen uitleggen hoe ver hij is met zijn planvorming voor camping Duinrand in Burgh-Haamstede. Van het college willen raadsleden weten waarom die de ondernemer niet houdt aan de gemaakte afspraken.