Rechter over Brouwerseiland: Grote sprong om besluit gemeenteraad van tafel te halen

Als de opmerkingen van onderzoekend staatsraad André Verburg richtinggevend zijn, dan gaat het een hele zware dobber worden voor de ontwikkelaars die hun lucratieve plannen in duigen zagen vallen. ,,Het is een hele sprong om dit raadsbesluit van tafel te halen”, zei Verburg. En over de belofte in de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars dat er een bestemmingsplan zou komen zei voorzitter Erik Minderhoud: ,,Hoezo is daar niet aan voldaan? Schouwen-Duiveland heeft toch een bestemmingsplan gemaakt? Het is in 2019 vernietigd, maar er was een bestemmingsplan.”