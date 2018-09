Rechte, vlakke voor is van groot belang

Het gaat in de eerste plaats om een rechte, vlakke voor én vooral de beginvoor moet schoon zijn. Dat wil zeggen: scherp gesneden zonder los liggende kluiten aarde. Daar let jurylid Co Stols in de eerste plaats op. Samen met Peter de Vrieze beoordeelt hij de prestaties met de antieke ploegen. Vier andere juryleden geven hun oordeel over de verrichtingen van de deelnemers met moderne ploegen. Veel verschil is er in feite niet, volgens Stols. Werken met antieke ploegen geldt als hobby. Alleen de moderne ploegers dingen mee voor afvaardiging naar de provinciale en landelijke kampioenschappen. Zo doet Niek den Boer, de winnaar van vorig jaar, binnenkort in oktober mee met de landelijke ploegkampioenschappen. Zaterdag bij de regionale wedstrijden werd hij derde en op de tweede plaats eindigde Leon van de Velde uit Kerkwerve.