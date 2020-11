Rattenvanger Andor werkt niet met gif, maar met twee honden en negen fretten

,,De stank was niet meer te harden. De ratten zaten in de spouwmuur en deden daar hun behoefte”, vertelt Erik de Vrijer. Dat er ratten zitten in het buitengebied, snapt het echtpaar De Vrijer. Maar dat ze in huis kwamen, ging hun echt te ver. Daarom riepen ze in eerste instantie de hulp van de gemeente in. Die stuurde een ongediertebestrijder die met gif werkte, maar dat pakte niet goed uit voor één van de honden van het stel. ,,Bovendien houden wij helemaal niet van gif, we pakken het liever op een biologische manier aan”, legt Estrella de Vrijer uit. Dat is de reden dat ze rattenvanger Andor van der Ploeg uit Ellewoutsdijk hebben ingehuurd.