Rapper Snelle opent Aemstie Teenagers een kwartiertje eerder om publiek niet teleur te stellen

Essentak­sterf­te slaat toe in parkje bij Zierikzees zorgcen­trum Borrendam­me

21 januari ZIERIKZEE - De essen in het parkje tussen zorgcentrum Borrendamme en het parkeerterrein aan de Scheldestraat in Zierikzee, hebben het niet gered. Een aantal bomen is al dood en voor de rest is de hoop ook op gegeven. De essen worden donderdag gerooid.