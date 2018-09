Rapper Dzenan uit Zierikzee brengt teksten van Jacob Cats tot leven

Onderzoek naar nieuwe stek FC de Westhoek opgeschort

13 september ZIERIKZEE - Voetballers van de clubs in Scharendijke en Burgh-Haamstede hoeven nog even geen carpoolafspraken te maken. Het onderzoek naar de plek in Renesse waar fusieclub FC de Westhoek mogelijk zal neerstrijken, is opgeschort.